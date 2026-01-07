新北「性平陪根」成果亮眼 侯友宜表揚6區公所

▲侯友宜表揚推動性平成效卓越的區公所，土城、烏來、鶯歌區公所榮獲績優獎，深坑、平溪及瑞芳區公所獲進步獎。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府持續深化「性平好生活」願景，自109年推動區公所性平工作「陪根」計畫，協助各區公所發展在地化的性平特色方案。市長侯友宜7日表揚推動性平成效卓越的6個區公所，其中土城、烏來、鶯歌區公所榮獲績優獎，深坑、平溪及瑞芳區公所獲進步獎，肯定各區公所結合在地特色及運用地方資源，發想許多符合在地民居民需求的社區友善亮點方案。

侯友宜表示，性別議題無所不在，從職場、家庭、文化習俗到防災應變，都可能潛藏性別刻板印象。今年獲獎的方案緊扣民眾生活經驗，將性別觀點落實於實際行動，不僅貼近需求，也展現高度的在地特色與創新能量。

獲得績優獎的烏來區公所，突破原住民族傳統「男獵女織」的性別分工框架，在泰雅文化季射箭比賽中設置混合性別隊伍，降低女性參與傳統運動的門檻，並與原住民編織協會合作，開放男性及多元性別者參與編織課程，促進文化傳承中的性別平權。

土城區公所從過往深獲肯定的性平行動劇出發，延伸結合多元社區配套活動，擴大性平宣導力道，其中「女力爆棚及型男主廚」翻轉性別體驗，顛覆傳統家務分工，由女性負責搭設及拆卸棚架、男性擔任主廚與送餐服務，讓性平觀念走進家庭日常。

鶯歌區公所則透過咖啡師培力專班，協助在地中高齡婦女取得咖啡師證照，並辦理「性平咖啡吧」快閃活動，拓展職涯選擇與社會參與機會，讓中高齡婦女在咖啡香中沖泡出精采的第二人生。

社會局長李美珍表示，新北市自109年啟動區公所性平工作陪根計畫以來，已輔導各區公所推動296項性平亮點方案，感謝基層同仁長期深耕，將性別平等觀點結合地方特色，推動貼近民眾、具體有感的性平行動。未來社會局也將持續攜手29區公所，發展符合在地需求的創新方案，讓多元友善的性平理念在每個鄰里處處生根、遍地開花。