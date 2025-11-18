新北「愛在畫中」頒獎 身障者以筆繪出生命能量

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市今天舉辦第28屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為主題，肯定127名得獎者及多個單位，以畫筆呈現生命能量，展現獨特創作力。

新北市副市長劉和然今天表揚身心障礙者巡迴畫展，125名優秀身心障礙者及2名嚴選組得主、6個績優參展單位，同時頒發6個合作單位感謝獎狀，感謝提供場地與支持巡展。

劉和然表示，新北推動照顧身心障礙者，媒合1000多家商家，透過APP找到身心障礙者適用的輔具；他說，國際身心障礙日所推動的是，在地球上生活的每個人，都是機會均等，都可以參與每個事項。畫展鼓勵身心障礙者展現創意，讓市民欣賞不同生命故事。

社會局表示，「愛在畫中」巡迴畫展邁入第28年，是許多身心障礙者展現藝術才華的重要舞台。本屆作品多以幸福、多元生活與個人情感為題材，不少得獎者透過創作呈現對隱性障礙的理解與心境。

社會局表示，來自自閉症服務協進會的陳彥瑋獲得嚴選組肯定。他擅長以細膩線條與鮮豔色彩描繪生活觀察，作品「科學」呈現自由想像的畫風，溫暖又具個人特色。

進階組得主林志明目前居住於北新醫院，長年以藝術抒發內心感受，社會局表示，得獎作品「惱人的聲音」即呈現心理障礙者的身心狀態，他盼透過創作，讓大眾更理解隱性障礙者的生活挑戰。

佳林國中學生余湘涵雖有學習障礙，卻擅長水彩與素描，社會局表示，她希望觀者透過畫作感到平靜與放鬆。得獎作「平靜」，以暖色調描繪孤舟於海面悠緩前行。

春暉啟能中心的沈家宏熱愛作畫，這次以「公車」獲獎，以強烈色彩呈現搭乘公車的人物表情，活潑生動，故事性十足。

社會局表示，巡迴展首站將於12月2日至25日在板信商業銀行總部大樓1樓展出。（編輯：方沛清）1141118