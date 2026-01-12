新北「愛連網」大改版 北部7縣市實登、實景一鍵即知

買房租屋還在地圖與實價登錄之間來回切換？新北市政府地政局超人氣平台「新北不動產i-Land（愛連）網」迎來2025年末大改版，整合北部7縣市實價登錄資訊，並導入AI語言模組客服功能，只需輸入口語化關鍵字就能查詢房價與周邊機能。

新莊地政事務所林圭宏主任表示，此次改版推出三大功能，包括周遭機能查詢、北臺灣實價登錄分析及3D立體圖台與街景，協助民眾一鍵掌握房市資訊。

在周遭機能查詢方面，系統不只提供房價資訊，還能顯示周邊超商數量、明星學區、捷運站、醫療資源等生活機能，並標示距離遠近，讓民眾搶先了解附近環境。北臺灣實價登錄分析功能則打破縣市界線，整合基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及宜蘭縣的實價登錄資訊，民眾可在同一畫面進行跨縣市比價。

3D立體圖台與街景功能利用3D技術模擬建物高度與周邊環境，民眾在家就能預判採光條件、窗外是否有高樓大廈或嫌惡設施，省下實地看屋的時間成本。

此次改版特別加入運用AI語言模組的「i-Land客服」。過去查詢地籍需要了解地號、建號等專業術語，現在民眾只需輸入「我想看新埔站附近的房價」等口語化關鍵字，AI就會透過智慧語意分析，自動查詢實價登錄資訊並導引至對應分析專區。

