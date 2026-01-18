新北「慧」贏！蘇巧慧鶯歌發春聯秒殺 民眾嗨喊凍蒜

即時中心／顏一軒報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日於於鶯歌服務處前發放「臺灣尚勇」春聯、「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」總統聯名春聯，和她個人「恭賀新禧」的馬年春聯；發放前40分鐘服務處前即湧現排隊人龍，首位民眾上午7時就在現場等候搶到頭香，開發後15分鐘，300份春聯隨即被索取一空，場面盛況空前。





多位民眾拿春聯時向蘇巧慧高喊「凍蒜」、「新北慧贏」，還有家長帶著孩子要來和「水獺媽媽」巧慧阿姨合影留戀；新北市議員彭一書團隊，議員參選人朱誼臻、高乃芸，及多位在地里長皆一同參與春聯發放，和市民朋友拜早年。

蘇巧慧親自發放春聯。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧表示，中職會長蔡其昌印製的「臺灣尚勇」春聯，從去年到今年詢問度都非常高，今天在新北除了她的鶯歌服務處，還有多位黨公職服務處，也配合全國發放時間一同來發送，就是希望把台灣隊的氣勢和毅力，在新的一年和市民朋友分享；她也說，接下來她也會持續勤走新北29區，和民眾拜早年，積極爭取更多市民的認同。

蘇巧慧親切與選民互動。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

她提到，她的馬年春聯「恭賀新禧」特別由團隊青年設計師手繪，繪製一隻Q版小馬向前衝刺，下週一開始，在她的樹林、鶯歌、新莊服務處，以及民進黨新北市黨部，皆可索取蘇巧慧的馬年春聯，以及「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」總統聯名春聯，祝福大家新的一年「馬」到成功、「七喜春來」。

蘇巧慧鶯歌服務處外一早就大排長龍。（圖／蘇巧慧辦公室提供）





