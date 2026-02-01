新北「持槍脫褲男」專闖女生房！ 少女驚醒發現他在身邊

少女在自己房間睡覺，一醒來發現一名陌生男子躺在旁邊。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市一名男子A男於去年8月間，無故闖入一處民宅，進入一名未成年少女的B女房內，做出性騷擾的行為，又在去年10月間攜帶具有殺傷力的空氣槍，進入一處移工宿舍，對一名外籍女移工C女發生猥褻行為。法院判處A男有徒刑4年。

根據判決書記載，A男於2025年8月某一天的清晨，見到淡水一處民宅大門開啟，逕自侵入並走進B女的房間，裸露下半身躺在熟睡的B女身旁，還趁她來不及抗拒，伸手觸摸她的臀部。

A男又於2025年10月某一天的凌晨，見一處女子移工宿舍1樓大門未鎖，持空氣槍直闖4樓，進入被害女移工C女的房間，脫掉自己的褲子脅迫C女替他洩慾，猥褻得逞。

C女在過程中想要拿手機報警，卻遭到A男取走。後來C女佯稱要去上廁所，但是在脫困的過程中，卻遭到A男持空氣槍毆打頭部，導致前額出現2公分的撕裂傷。

A男在法庭上僅承認，侵入住宅、傷害、強盜等行為，但否認性騷擾、加重強制猥褻之犯行。A男辯稱，有向B女道歉，B女也幫忙確認房間外有無他人再開門讓他離開，C女要去廁所的時候先打他的臉，他才拿空氣槍打C女的頭，而且C女衣服褲子上均未檢出他的DNA。

法官審酌，A男智識健全、具有相當社會經歷之人，顯然欠缺尊重女性身體自主權概念，且犯後態度欠佳並未與2名被害人取得和解，加上先前有因違反毒品危害防制條例案件，「強制猥褻罪」判處有期徒刑4年、「侵入住宅罪」處有期徒刑3月、性騷擾判處4月、強制罪3月、傷害罪4月。全案可上訴。

