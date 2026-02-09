新北 揪旅宿偷漲價 春節後公布名單

新北市觀旅局配合即將到來的春節假期，加強稽查轄區內旅宿業者，發現1間在春節期間開門的業者並非合法旅館，還有1間合法旅館趁春節哄抬房價，把實際提供給旅客的住宿「低價高報」，每日房價加價近千元，但因業者仍有申訴權，觀旅局待春節過後才會公布名單，呼籲消費者應慎選旅宿名單。

觀旅局為確保新北旅宿安全與消費權益，結合工務、消防、衛生、法制局消保官等相關機關，執行47家旅宿聯合稽查勤務，針對公共意外責任險、建築安全、消防設備、房價報備及消費者權益等事項進行專案檢查。經稽查發現，有1間未領有旅館業登記證的旅館在春節期間開門接客，被認定有違反《發展觀光條例》的事實，若後續確認無誤，可處最高200萬元罰鍰。

另間合法民宿則是趁著春節期間偷偷漲價，把報給觀旅局備查的價格加價近千元，被認定違反《發展觀光條例》與《民宿管理辦法》，若後續確認違規屬實，最高可裁罰5萬元，但因業者有申訴權，相關名單將在過年後公布。

根據觀旅局統計，目前新北市有20間未合法旅館業、20間未合法民宿，其中旅館多半為汽車旅館、溫泉會館或是溫泉酒店；民宿則多為在烏來、瑞芳等觀光風景區，還有1間「51溫泉」位於環境敏感地區，若發生坍塌後果不堪設想。

觀旅局長楊宗珉說，每年春節前辦理的專案稽查，可以督導業者落實合法經營及各項安全設施，確保旅客於春節期間住得安心、玩得放心。另提醒，非法旅宿及日租套房多未經主管機關查核，亦未依法投保公共意外責任險，公共安全風險高，呼籲民眾切勿貪圖低價或便利而入住非法旅宿。

觀旅局表示，民眾春節安排住宿時應注意選擇合法旅宿，可先至「台灣旅宿網」查詢名單，並於現場確認是否懸掛政府核發「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌。