新北 搬200公斤藝品意外身亡 母淚訴19歲兒沒辦勞健保

19歲余姓男子27日在倉庫搬運水晶洞藝品時被倒下的藝品重擊身亡。新北市蘆洲警分局28日會同法醫相驗，余母（左）出面哭訴孩子只是去打工，也不知道竟然沒有保勞健保，希望相關單位重視。（柯毓庭攝）

19歲余姓男子27日在倉庫搬運水晶洞藝品時被倒下的藝品重擊身亡。新北市蘆洲警分局28日會同法醫相驗，家屬出面痛訴孩子只是去打工，也不知道竟然沒有勞健保，希望相關單位重視、不要再發生類似事情。勞工局指出，勞檢處將要求雇主給予職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助。

警方調查，余男當時與另名26歲同事蔡男一起進行大型石雕水晶洞藝品搬運作業，46歲搬家公司余姓老闆則在貨車上等待未下車。當時疑似因固定不當或重心失衡等原因，搬運過程中200公斤重的石雕水晶洞瞬間倒塌，余男頭部遭重擊，送醫急救無效身亡，蔡男則砸傷右腳自行掛號就診。

家屬28日到板橋殯儀館相驗，陳母出面受訪，淚訴她們心裡有很多的疑點，「他才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西讓他去執行」，而且只有他一個人出事情而已，直言真的沒有辦法接受，需要檢察官可以讓她知道兒子是到底怎麼沒有的。

陳母說，孩子可能不知道勞健保的重要性，等到出事之後，才發現老闆根本沒有幫他辦勞健保，孩子只是因為要當兵前去打工，就發生這樣的事情，質疑「事前都沒有評估風險嗎？沒想過要用機器或更多人力去處理嗎？」，希望相關單位能夠重視這件事情。

勞工局表示，無論雇主是否投保勞健保，勞檢處將要求雇主給予職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，針對未投保部分，將通報勞保局依法處理並提供必要協助。