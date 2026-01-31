新北「數位課程」隨選隨看 寒假學習不中斷

最長寒假正式展開，新北市教育局整合推出「在家瘋職探」及「ewant數位學習專區」等多元數位學習資源，採「隨選隨看、名額無上限」模式，讓國中小到高中學生可依興趣自主學習，不受時間與地點限制，打造「學習不中斷、探索不打烊」的寒假新日常。

新北市教育局昨（卅一）日指出，數位職涯試探課程以「做中學」為核心。其中專為國中小規劃的十七門數位職涯試探課程，由新北市十六所職業試探中心將歷年最受歡迎課程轉化為數位教材，從AI機器人到文創手作，讓孩子在家中即可探索職涯方向。

學生可依影片引導同步實作，所需材料多為日常生活中容易取得的用品，有效降低參與門檻。

課程涵蓋工業、藝術等七大職群，透過組裝藍牙MP3播放器、認識二足機器人結構，或完成逐格動畫創作，引導學生在居家實作中探索興趣、累積經驗，穩健踏出生涯探索的第一步。相關課程影片已上架教育局YouTube頻道，採「隨選隨看、隨時職探」模式，陪伴學生彈性學習、不受時間地點限制。