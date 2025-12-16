新北 新人爭出頭 藍綠幕僚轉戰議員

115年地方公職人員選舉倒數不到1年，新北市議員選戰升溫，此次有不少幕僚、新人有意角逐，面臨知名度及如何從幕後走向第一線的挑戰，除了勤跑基層與民眾搏感情外，有意參選者空戰、陸戰齊發，端出政見牛肉，才能在政黨「初選」中勝出，角逐議員之位。

民進黨國會助理游明諺表態要角逐第一選區（石門、三芝、淡水、八里）議員。游明諺直言，自己雖是選舉新人，卻不是公共事務新手。多年來在立委與議員團隊服務，從第一線受理陳情、協調局處到追蹤案件進度，累積的是可以「一上任就上手」的實戰經驗。

游認為，新人最大優勢在於沒有包袱、願意行動，希望能把地方聲音帶進議會，真正解決八里與北海岸長期被忽略的問題。面對知名度不足的質疑，游明諺選擇用行動累積信任，成立行動服務站，透過法律諮詢、公益活動等方式，讓服務直接走進社區。

此外，新北市副發言人陳柏翰、民政局祕書張珀源都傳出有意角逐議員。陳柏翰說，政治新血有助促發良性競爭，提出不同議題與論述，讓市民有更多選擇。他分析，具備幕僚或行政經驗的新人，已熟悉選區環境與地方需求，能從專業角度提出更具建設性的政見。

張珀源強調，「新人參選本身就是民主的體現」。新人不必然等同於缺乏經驗，若曾在市府體系歷練，熟悉行政流程、預算運作與跨局處溝通，反而能在當選後無縫接軌，成為地方與市府之間的有效橋梁。張也認為，知名度不必只靠曝光堆疊，而是透過一件件具體的地方事務累積信任，「選民記住的，往往是事情有沒有人負責。」