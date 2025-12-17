新北 新人紅利消退 初任議員連任難

民國115年地方公職人員選舉倒數，政壇素有「第1任連任第2任比較難」的現象，過去不乏當選首任，拚連任卻中箭落馬。新北市國民黨呂家愷、黃心華、戴湘儀、民進黨顏蔚慈、陳乃瑜及民眾黨陳世軒等議員皆首度當選並有意再戰，可是「人人有希望，個個沒把握」，如何因應新人挑戰及選民檢視，將成為當選關鍵。

「第1任連任第2任比較難」現象藍綠皆有實例，過去國民黨金瑞龍、民進黨張志豪當選首任議員表現亮眼，結果「叫好不叫座」，拚連任失利，然而民進黨更有「2年級生魔咒」。面對選民檢驗任內成果、來勢洶洶的挑戰者、喪失「新人紅利」等因素，競選難度可說是倍增，讓人不敢掉以輕心。

黃心華本屆首度當選新北市議員，具有土木工程專業背景，新店選區不時發生土石崩落意外，黃總跑在第一線，都能在現場看到他的身影。後續協調會、修繕搶災會議「每役必與」，提供專業意見。黃心華說，民代為民服務，責無旁貸。

李宇翔、石一佑因揭發勞動部分署霸凌案及協助土城國中生割頸案被害人父親，雙雙登上全國媒體版面，2人正面臨「2年級生魔咒」。為破除魔咒，爭取選民認同，李力推改善五泰林交通，包括爭取興建林口輕軌、五泰輕軌等；石則多著墨教育改革、維護校園安全，改善校園設備等。

李宇翔說，民進黨新人初選有加分優勢，加上黨內總有讓新人出頭的想法，競選第2任無形中存在門檻，最大變數則是「選民認為你很穩當選，所以要支持知名度較低的新人」。

民眾黨議員陳世軒表示，初次參選有新人紅利，選民希望給新人機會、期望新氣象。只要服務紮實、問政認真，相信選民會看見。