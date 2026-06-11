新北「最渣恐怖情人」劈腿3少女 強逼竹筷插下體、菜刀敲頭！下場曝光

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新北「最渣恐怖情人」劈腿3少女，強逼竹筷插下體、菜刀敲頭下場曝光。（示意圖；Ｍagnific）

新北發生一起誇張暴力案例，1名男子同時交往3名未成年少女外，竟在短短1週期間，對3名女友分別施以暴力，包含強迫用竹筷插下體、鐵鍋砸頭，菜刀敲頭、強淋熱水等，堪稱最渣恐怖情人，一審他遭判9年徒刑，高院二審改判8年6月，可上訴。

徐男有多渣？ 腳踏三條船全施暴

根據判決書，去年5月27日凌晨，徐男疑不滿女友A欠債，在某商旅要求對方脫到全裸，接著強迫女友A用竹筷插入自己下體，又用菸蒂燙她下體，再帶到廁所用滾水淋對方，女友A因此嚴重燙傷，過程都被徐男用手機拍攝下來。

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不僅如此，去年6月4日徐男只因不開心女友B偷偷用他的菸彈，又拿熱水朝對方背部潑灑，再拿菜刀敲打女友B手與頭部，又用手打她左眼角，女友B同樣傷痕累累。

竹筷插下體、菜刀打頭樣樣來

這還沒完，徐男去年5月初曾拿手機強拍女友B性影像，6月5日他僅因不滿女友C跟朋友說家中有女友C一事，竟然也動粗，包含徒手毆打、持鐵鍋毆打，甚至還拿出矽膠按摩器毆打女友C，導致對方全身從頭到腿滿是鈍挫傷。

同年6月26日，徐男還曾因不滿女友B跟前男友聯繫，毆打女友臉頰、右手臂等，又拿剪刀刺對方上臂，隔日又重毆對方左眼。

徐男不僅腳踏三條船，更再短短約1週內對3名未成年女友施暴，全案經新北地檢署偵結起訴後，一審依成年人故意對少年為錄影並施以凌虐而犯強制性交罪等罪，判處9年徒刑，二審則改判8年6月。

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