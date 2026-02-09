新北「有心‧租屋平台」瀏覽破三千 成為租屋族的重要後盾

新北市租賃公會與友好業者協助高齡長者、低收或青年媒合適合的租屋住處。新北市地政局提供

記者蔡琇惠／新北報導

為解決市民租屋問題，新北市地政局攜手新北市租賃住宅服務商業同業公會，於地政局官網設置「有心‧租屋平台」(www.land.ntpc.gov.tw/cp.aspx?n=14061)，該平台啟用至今瀏覽人次已超過3,600人，每日皆有市民尋求協助，已成為民眾解決租屋疑難雜症的重要後盾。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，過去民眾遇租屋問題，常因資訊分散、求助無門而困擾，對此，「有心．租屋平台」整合了新北市租賃公會與友好業者的資源，提供不受時空限制的線上諮詢服務。統計顯示，上線以來已受理的222件諮詢中，由公會直接處理的案件150件，其餘72件由友好業者協助處理，並有實際媒合成功之案例。透過專業人員的即時引導，大幅縮短民眾查找租屋資訊的時間。

廣告 廣告

「有心．租屋平台」上線成果。新北市租賃住宅服務商業同業公會提供

蕭湘君提到，市民最關心的租屋議題，包括租金補貼（佔26.5%）及高齡租屋（佔19.1%），此外，社會住宅包租代管方案、婚育宅、租賃糾紛等也深受關注。數據顯示，租屋族對政府提供的相關補助及社會住宅需求殷切，「有心．租屋平台」不僅提供線上諮詢的服務，也提供「友好業者」名單，這些業者歡迎高齡長者、低收或青年，且均為合法包租代管業者，願意配合政府政策，提供更友善的租屋選擇。

蕭湘君指出，在新北市地政局與新北市租賃公會的持續合作下，平台將持續更新租屋知識、精進服務，並擴大友好業者參與，期許它不僅是一個資訊服務平台，更是民眾租屋過程中的重要夥伴。