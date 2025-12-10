新北：未幫貓完成登記 115年起最高可罰1.5萬元

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市動保處提醒貓飼主，貓納入強制寵物登記1年緩衝期將於年底屆滿。自115年1月1日起，未植入晶片並完成寵物登記，依法最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記規範，1年緩衝期將於今年底屆滿。自115年1月1日起，未幫家貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

動保處指出，辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可。

動保處指出，貓完成登記，不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。

動保處呼籲飼主把握最後期限，幫貓植入晶片並完成寵物登記，後續也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確，以保障自身權益。（編輯：李錫璋）1141210