新北 李四川低調 劉和然盼公平透明

國民黨主席鄭麗文29日談到新北市長選舉似暗指將徵召台北市副市長李四川。新北市副市長劉和然（前排右二）30日重申每個人服務自己的縣市就是最好的施政表現。（徐佑昇攝）

國民黨主席鄭麗文29日指「新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召。」被認為暗示將徵召李，雖然黨中央澄清「主席話講太快」，但餘波盪漾。李四川30日仍低調以對；爭取提名的新北市副市長劉和然兩度表態，強調黨內協調或提名須透明、公開、公平；宣布參選的民眾黨主席黃國昌則說，待藍營推出人選，他會說話算話，本於最大誠意跟善意用最好方式推出最強候選人。

李四川前天不回應，昨面對媒體提問也僅回「謝謝」。劉和然昨上午受訪說，組發會尚未與他聯繫，國民黨是民主政黨，過程會有民主機制，鄭麗文也是在黨機制下經選舉擔任主席，所以過程一定要透明、公開、公平；他會維持原來的基調，按自己節奏，最重要的是推好市政跟國政，太早進入政治紛擾、選舉氛圍都不是很好。

廣告 廣告

劉傍晚又在臉書發文，強調一個健康的政黨應透過公平競爭，篩選出與這座城市頻率最接近的人；唯有透過正當程序產生的人選，才能在勝選後無畏政治口水干擾，全心全意守護市民日常。新北需要專業的「即戰力」，因沒有磨合期，更沒時間讓新手在位置上「看譜磨合」。面對政黨內部協調或提名，始終堅持須建立在「透明、公開、公平」機制上，新北不該是任何政治博弈下的備案，更不該是政治人物轉場的跳板或實習場域。

黃國昌說，民眾黨明年選舉的全國共同政見，智庫29日已辦座談會，會在最快時間整理完，盼明年1月底完成兩黨選舉共同政見文本並向社會說明，先談政見、願景、理念，再談選舉合作和人選。

他說，待藍營推出人選後，他都會說話算話，本於最大誠意跟善意用最好方式推出最強候選人。