新北 林少雯贈書 鼓勵孩童愛上閱讀

兒童文學作家林少雯12日捐贈童書代表作《親愛的小耳朵》和《沙沙和皮皮》給新北市立圖書館107所圖書分館及全市221所公私立小學。（高鈞麟攝）

兒童文學作家林少雯特別於耶誕前夕捐贈童書代表作《親愛的小耳朵》和《沙沙和皮皮》給新北市立圖書館107所圖書分館及全市221所公私立小學，鼓勵孩童從小養成及保持閱讀習慣。12日由新北市立圖書館長吳佳珊與新北市教育局主任祕書黃麗鈴代表受贈。林少雯並分享創作心路歷程，為兒童閱讀注入滿滿溫情。

林少雯長年致力創作散文、小說與兒童文學，著作深受小朋友喜愛，曾出版25本膾炙人口、叫好又叫座的童書，童話作品長年在國語日報及中華日報專欄刊登，亦常被選入國小國語課本，並入選好書大家讀、中小學生優良課外讀物。5著作曾多次獲得中山文藝獎、中國文藝散文獎章、台灣省文學獎、省新聞處短篇小說獎等海內外各類文學獎。

廣告 廣告

吳佳珊表示，閱讀是孩子心靈成長的重要養分，適逢耶誕節將至，感謝協力贊助者的善舉與出版社的支持，使新北學童的閱讀資源更多元，讓充滿感恩與分享的耶誕佳節更具意義。

黃麗鈴表示，閱讀是學習所有科目的基礎，現今閱聽媒介多元，要專注閱讀，養成閱讀習慣不容易。希望透過童話故事的引導，將「閱讀的溫度」傳遞到全市221所國小的孩子手中，引起孩子閱讀的興趣。

「為孩子寫故事是我生活中最重要的事，也是最快樂的事。《沙沙和皮皮》就是描寫家裡養的狗狗的故事。」熱愛兒童文學的林少雯分享，希望每個孩子都能從故事中發現寬廣的世界，愛上書本，獲得閱讀樂趣。藉由親自分享，讓孩子們進一步感受閱讀背後的情感與力量。