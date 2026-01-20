新北 校園認養浪浪 生命教育扎根

新北市動保處長期推動流浪犬貓認養，主動媒合各縣市學校參與「校園犬貓計畫」，目前共媒合76隻校園犬貓，為全國數量最多的縣市。學校認養新北市犬貓，動保處不僅協助動物絕育、寵物登記、施打疫苗、基本健康檢查等，認養後亦提供飼養指導及贈送認養大禮包，藉由犬貓駐校，讓生命教育在校園扎根。

動保處於民國108年7月邀集教育局研商新北各級學校校園犬貓認養方案，期透過學校認養流浪動物，讓學生在實際照顧過程中，學習同理心、責任感，將愛護生命、尊重差異的理念融入課程，深化生命教育，培養學生對其他生命的關懷與尊重。

淡水動物之家去年12月中旬在沙崙地區救援1隻右前腳遭捕獸鋏夾斷的黑色犬隻，在獸醫師專業治療與志工細心照護下，犬隻術後復原良好，等候有緣人認養。

台北市湖田實驗國民小學去年底正好在尋覓校園犬，經家長會長林育民媒合，得知淡水動物之家有1隻親近人、溫馴，卻不幸斷肢的犬隻待認養，極具生命教育意義。校長高志遠多次率學輔處主任及教師團隊到淡水動物之家探視，最終決定認養該犬隻。

湖田國小同時在淡水動物之家認養1隻性情溫和、親近人的虎斑貓「貓老大」作為校貓，讓校貓與校犬一起在校園中扮演生命教育與心靈療癒的角色。

動保處與台灣動物保護行政監督聯盟20日特別前往湖田實驗國民小學，致贈校犬校貓大禮包，包含寵物睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、食盆、雨衣等，並宣導愛護動物、尊重生命的觀念，期透過與犬貓的日常互動，培養學生的責任感、同理心與關懷生命的態度，讓動物保護觀念向下扎根。