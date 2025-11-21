新北、桃園之戰 黃暐瀚預測他對決蘇巧慧 這人挑戰張善政

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌高峰會，圓滿落幕。針對新北市長人選，黃國昌表示，若有更好人選，也會兼顧大局，表態不會堅持選到底。媒體人黃暐瀚表示，黃國昌已經表態他不會扯後腿，新北市長之戰就是國民黨籍的台北市副市長李四川跟民進黨立委蘇巧慧對決了。至於桃園市長之戰綠營人選，他認為，總統府副秘書長何志偉可能會出線。

黃暐瀚20日在《鄉民大學問》節目中表示，現在黃國昌已經講他願意配合，如果民調輸，也不會扯後腿，所以新北就是李四川跟蘇巧慧對決了，除非李四川民調低於黃國昌。民進黨新北市已經確定了，可是國民黨可能拖到明年3月以後才會決定，所以還有一段時間，黃國昌會希望把他的民調跑上來，等他的民調高的時候，到明年6、7月再跟李四川比，如果到時他的民調贏過李四川，那就是黃國昌代表藍白出來選，然後組聯合政府，李四川可能就去當新北市副市長，他要嗎？不知道。

黃暐瀚覺得，桃園、新北、台北市長選舉，對民進黨來講都是很艱困的區。尤其桃園跟新北比起來，應該對民進黨來講，也許是更困難的區；台北市跟新北市都有民進黨的立委，桃園沒有一個民進黨立委，6區都是國民黨，然後桃園市長張善政也說他要再選。

黃暐瀚甚至認為，桃園市長之戰，綠營完全沒有外交部長林佳龍來參選的問題，比林佳龍年紀更小的何志偉可能會來選。但是桃園目前是張善政比較強，對民進黨來講，要贏他，其實是相對困難的。

