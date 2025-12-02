新北、桃園人注意！ 明年起借YouBike須強制投保免費傷害險

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

新北市與桃園市將自明（2026）年1月1日起共同推動「YouBike公共自行車全面納保制度」，民眾必須完成免費公共自行車傷害險投保程序，方能租借YouBike2.0及2.0E，以強化騎乘安全與保障。

新北市與桃園市將自明（2026）年1月1日起共同推動「YouBike公共自行車全面納保制度」（圖／YouBike大台北粉絲團 FB）

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，目前新北YouBike 2.0系統共設置1,506站，累計騎乘人次突破3億，平均每日使用量達13萬人次並持續增加。為落實安全機制，新北自2024年7月起要求會員租借YouBike 2.0必須完成投保意願調查，租借YouBike 2.0E則需先投保免費公共自行車傷害險。

廣告 廣告

吳政諺指出，公共自行車傷害險保費由政府全額補助、使用者完全免費。建議民眾透過YouBike APP登錄會員並在「公共自行車傷害險」專區填寫資料。若騎乘發生意外造成死亡、失能或住院，可憑醫療相關文件向保險公司申請理賠。

交通局強調，明年起新北、桃園兩市將同步要求所有YouBike會員完成投保才能租車，使用信用卡的臨時會員，也需於綁定流程中一併填寫投保資料後方能借車。交通局也呼籲，尚未投保的民眾可至YouBike官網或APP完成投保，且應確認資料與實際使用者一致，以免影響自身權益。

更多FTNN新聞網報導

力挺育兒家庭！新北市「2社宅」將提高中籤率 新制12月起上路

快訊／北北基桃共識！新北未列入陸上颱風警戒 侯友宜：正常上班上課

明天乖乖出門上班！鳳凰颱風越來越弱 網嘆雙北放假機率是0：早點睡比較實在

