新北、桃園捷運路網「無縫接軌」有譜！捷運三鶯線延伸桃園八德 最快2034年通車

新北市府與桃園市府積極推動，讓新北捷運三鶯線與桃園捷運綠線能無縫接軌、相互串接，新北市政府捷運工程局長李政安及桃園市政府捷運工程局長劉慶豐今（27）日陪同行政院工程會實地現勘，並攜手向中央爭取審議盡速通過，讓工程盡早開工，目標2034年完工通車。未來雙捷運路網串接，通勤族不必再「公車轉火車」繞行，能搭捷運從土城頂埔直達桃園八德，通勤更加便利。

新北市政府捷運工程局長李政安及桃園市政府捷運工程局長劉慶豐今（27）日陪同行政院工程會實地現勘，並攜手向中央爭取審議盡速通過，讓工程盡早開工，目標2034年完工通車。（圖／捷運局提供）

李政安表示，今日工程會率領軌道專業背景審查委員及相關部會人員，至桃園八德現場實地考察，現地踏勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及與桃園綠線共構的LB14站（G04站），審議會議當中，新北捷運局針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估及施工期程等重點進行完整簡報，展現雙市府對計畫的嚴謹規劃與執行決心，以實際行動爭取中央審議支持。而為了加速期程，在中央經費審議時，同步啟動相關招標準備作業，預計今年上半年公告招標。

李政安進一步說明，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站（2座高架、1座地下），路線自新北鶯歌三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線大湳站（G04）共構及站內轉乘。

捷運局指出，三鶯線延伸桃園八德不僅完善三鶯線整體功能，更串聯北北桃捷運核心路網，帶動區域交通、產業及生活圈發展，提升都會競爭力，新北、桃園市政府持續緊密合作，全力促成計畫如期推動，讓市民早日享有更便利、完善的捷運服務。

