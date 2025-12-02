新北、桃園明年推公共自行車傷害險新制 投保才能租借YouBike

YouBike官方APP投保流程。（圖：新北交通局提供）

▲YouBike官方APP投保流程。（圖：新北交通局提供）

新北市、桃園市YouBike公共自行車系統將自明（一一五）年一月起共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成投保免費公共自行車傷害險，方能租借騎乘YouBike，保障自身安全與權益。

交通局簡任技正吳政諺今（二）日指出，新北市YouBike2.0系統現有一千五百零六站，累計騎乘人次突破三億，平均每日十三萬人次租借並持續成長。自一一三年七月一日起，會員租借2.0自行車須完成投保意願調查，2.0E電動輔助自行車更需先投保才能租借，投保率已由六成四提升至九成六。

廣告 廣告

公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費，民眾透過YouBike官方APP登錄會員並於「公共自行車傷害險」專區填寫資料，若騎乘時發生事故造成死亡、失能或住院，可憑醫療單據向保險公司申請理賠。根據統計去（一一三）年七月至今年六月新北市已有七十件理賠，較前一年同期四十三件增加約六成二。

交通局表示，明年一月起，新北市、桃園市將全面推動納保制度，YouBike會員必須投保才能租借YouBike2.0及2.0E；臨時會員使用信用卡租車時，也須同步填寫投保資料。呼籲尚未投保的會員請儘速於YouBike官網或APP完成登錄，確認資料與使用者一致，以免喪失權益。