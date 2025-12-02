新北、桃園明年起借YouBike前 需投保免費傷害險

新北市、桃園市YouBike將自明年1月開始共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成投保免費公共自行車傷害險才能租借YouBike。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕YouBike公共自行車是通勤民眾仰賴的大眾運輸工具之一，新北市交通局簡任技正吳政諺表示，新北市、桃園市YouBike將自明年1月開始共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成投保免費公共自行車傷害險才能租借YouBike；公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，騎乘時如發生意外，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠，去年7月至今年6月以來，新北市約有70件獲得理賠，較前一年同期間43件提高約62%。

吳政諺說，新北市自去年7月1日規定YouBike租借2.0須完成投保意願調查，租借2.0E電動輔助自行車則需先投保免費公共自行車傷害險，使投保率自64%提升至96%，自明年1月起，新北、桃園共同推動YouBike公共自行車全面納保制度，YouBike會員必須投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike2.0和2.0E，提醒使用信用卡租車的臨時會員，在信用卡綁定租借流程時須一併填寫投保資料後才可借車。

吳政諺指出，新北市YouBike2.0系統現有1506站，累計騎乘人次已突破3億人次，平均每日13萬人次租借；提醒尚未投保的會員，請儘速於YouBike官網或下載APP登錄會員後，於公共自行車傷害險投保專區填寫資料，且登錄的資料務必與使用者為同一人，以免喪失權益。

交通局補充，租借YouBike前應檢查車輛，騎乘時應遵守道路交通安全規則，行人優先、勿使用手機。

