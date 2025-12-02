新北、桃園明年騎YOUBIKE「沒投保」不能借車

（圖／TVBS）

YouBike使用者數量持續增加，相關事故也隨之上升。根據報導，上個月新北市曾發生一起74歲婦人騎YouBike過斑馬線時，遭機車撞倒的事故，兩人都被送醫。為了加強使用者安全保障，新北市和桃園市決定從明年起，強制規定民眾必須投保「公共自行車傷害險」才能租借YouBike。

（圖／TVBS）

許多民眾對此政策反應不一。有民眾表示不知道有此投保要求，但願意配合投保；也有民眾注意到路邊已有相關資訊，因此已經進行投保。投保程序相當簡便，民眾只需透過網路或手機APP，輸入個人資料即可完成。

新北市交通局簡任技正吳政諺解釋，針對外國人的部分，他們可以在註冊時輸入居留證或護照號碼來取得保險保障。系統也會根據手機語言設定自動轉換介面，解決語言障礙問題。

據統計，新北市和桃園市的投保率已高達九成。新北市從去年7月到今年6月約有70件獲得理賠案例，比前一年同期的43件增加約62%。而台北市目前投保率只有8成，是否會跟進實施強制投保政策，台北市交通局長謝銘鴻表示，待資料整理完畢後，不排除同時實施相同措施。

投保公共自行車傷害險不需額外付費，只要在騎乘前完成簡單的投保程序，就能為自己增添一份安全保障。這項新政策將有助於提升公共自行車使用的安全性，保障所有使用者的權益。

