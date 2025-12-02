新北、桃園明年1月起 沒投保「公共自行車傷害險」不能騎YouBike

YouBike族群注意了！今（2）天YouBike宣布，明年1月1號開始若未投保「公共自行車傷害險」，將無法在新北市和桃園市租借騎乘YouBike2.0／2.0E，建議民眾盡速透過官方網站或APP完成登入會員並免費投保。

如果平時有騎乘YouBike的民眾要留意了，YouBike在臉書公告，新北市跟桃園市的YouBike2.0／2.0E從明年的1月1號開始，民眾必須完成投保「公共自行車傷害險」，才能租借騎乘YouBike2.0／2.0E。

而投保公共自行車傷害險是完全免費，理賠的內容包括因騎乘YouBike時發生意外事故，造成死亡失能以及住院時可以申請理賠，建議民眾可以使用官方的app或官方網站進行投保。也提醒使用信用卡租車的臨時會員，在信用卡綁定租借流程時也需要一併填寫投保的資料後，才可以借車。

台北／李承庭 責任編輯／施佳宜

