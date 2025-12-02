新北、桃園YouBike傷害險新制 沒投保不能騎

新北市昨與桃園市合推公共自行車傷害險新制，明年1月起民眾須完成免費投保傷害險才能租借YouBike，北市仍在評估中，暫不跟進。記者曾吉松／攝影

新北市YouBike每天有13萬人次租借，且持續成長，昨天宣布與桃園市YouBike系統自明年1月開始，兩市合推公共自行車傷害險新制，民眾須完成免費投保傷害險，才能租借、騎乘各款式的YouBike；北市仍在評估中，暫不跟進。

新北市YouBike2.0系統現有1506站，累計騎乘人次已突破3億人次，平均每日13萬人次租借，目前和桃園的投保率都已超過90%，北市則超過80%。

但近日已開始有零星未投保的民眾無法借車，新店何姓市民說，先前他租借YouBike都沒有問題，最近卻無法租借，如今才知道可能是未投保；他說，YouBike前半小時免費，他兩三天就會騎，還是會去投保，反正是免費的。

新北交通局簡任技正吳政諺說，為確保民眾騎乘安全及權益，新北市自去年7月1日就實施YouBike會員租借2.0自行車須完成投保意願調查，2.0E電動輔助自行車則須先投保免費公共自行車傷害險才能租借。公共自行車傷害險投保率已從64%提升至96%。

吳政諺指出，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者完全免費。他建議民眾下載YouBike官方App至「公共自行車傷害險」專區登錄資料成為會員，騎乘時如發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠。

交通局統計，去年7月至今年6月，新北市約有70件獲得理賠，較前年同期43件增約62%。明年1月起，新北、桃園市共推公共自行車全面納保，YouBike會員必須投保免費公共自行車傷害險，才能租借騎乘YouBike2.0和2.0E。提醒使用信用卡租車的臨時會員，在信用卡綁定租借流程時，須一併填寫投保資料後才可借車。

交通局呼籲尚未投保的YouBike會員，除登錄會員，登錄的資料務必與使用者同一人，以免喪失權益。

北市交通局科長謝霖霆表示，YouBike投保部分雖只要上網登記即可投保，但由於投保需要民眾的姓名、身分證等個資，目前北市仍採彈性，但持續與保險業者研議投保方式。

