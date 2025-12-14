新北 正國會2政二代接棒 嘆服務不易

民國115年地方公職人員選舉倒數不到1年，新北市議會有資深議員選擇交棒下一代，期待為議會注入新活力。圖為新北市議會。（柯毓庭攝）

民國115年地方公職人員選舉倒數不到1年，新北市議會有資深議員選擇交棒下一代。其中民進黨正國會派系在新北市的兩名大將立委吳琪銘、議員陳啟能都推出二代參選，期待為議會注入新活力。

外界常認為政二代有父母給的資源、人脈，選舉輕鬆，但吳琪銘兒子吳昇翰坦言「民代超難當」，他準備參選新北市第八選區議員。他在土城出生、長大，從小看著爸爸早出晚歸的背影長大，深刻體會到「政治」不是權力，而是回應鄉親信任與托付的責任，也跟著加入爸爸服務，從基層做起。

吳昇翰說，大家都說他「年輕人出來很好、新人要多打拚」，但有時候在地方服務時，若處理到牽涉地方政府的庶務，由於沒有議員身分，要請市府協助就會需要比較努力，也更堅定想要進議會為民眾服務的決心，希望替土樹三鶯的鄉親在議會爭取更多力量，讓在地變得更好。

準備接棒父親陳啟能參選新北市第四選區的陳俊維則表示，從小就受到父親耳濡目染，加上一直在父親的服務處幫忙，對於政治並不陌生。但即使如此，接近選舉日益繁重的行程仍讓他有所感觸，包含新婚的太太雖然也支持他為了服務民眾犧牲家庭，但顧小孩太累時還是會發發脾氣，笑稱「只能帶她去吃點好吃的，感謝她體諒」。

陳俊維也指出，自從有了小孩後，對於涉及兒少權益的案件更能感同身受，期待未來能進入議會替在地服務，也更專注在照顧弱勢兒童的權益。