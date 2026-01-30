新北 歲末送暖席開40桌 250街友圍爐

社團法人新北市善悅關懷協會30日舉辦歲末街友關懷慈善活動，新北市社會局長李美珍（左二）頒發感謝狀給財團法人仕招社會福利慈善事業基金會主任周哲仁（右二）。（吳嘉億攝）

歲末寒冬送暖，社團法人新北市善悅關懷協會30日舉辦歲末街友關懷慈善活動，現場席開40桌，邀請約250位街友齊聚圍爐。活動除提供溫熱佳餚外，並結合衛生福利部台北醫院，提供流感、新冠疫苗接種及X光巡迴車檢查，安排義剪、義診、職涯諮詢與就業媒合等服務，將公共衛生防疫與社會關懷緊密結合，協助街友守護健康、逐步重返社會。

財團法人仕招社會福利慈善事業基金會主任周哲仁表示，旺旺集團董事長蔡衍明曾表示「街友也是家人」，過年過節家家戶戶團圓之際，街友卻因各種原因無法返家、生活不便，期盼透過發放紅包，讓街友感受到關懷，也能添購生活所需，安心過日子。

周哲仁說，基金會自民國91年起即與街友結緣，服務範圍從台北、新北，逐步擴及桃園、新竹、台中，並與高雄接洽中，服務遍及全台。在寒流來襲之際，致贈每位街友500元年節慰問金，遇到困難可主動尋求外展中心、關照員或重建之家協助，同時維護環境與鄰里安寧，珍惜社會各界的善意與資源。

新北市社會局長李美珍表示，感謝協會長期串聯眾多愛心團體、企業與志工共同投入，提供街友臨時居所與生活協助，幫助他們恢復身心健康，也積極轉介醫療、就業及法律等多元資源，讓愛與關懷送進社會最需要被看見的角落。透過公私協力，陪伴街友一步步重建生活、重拾希望，早日融入社會。

元亨寺釋蓮心法師指出，提供溫暖與關懷是政府、民間企業與宗教團體共同努力的方向，但更重要的是協助無家者脫離居無定所的生活，朝向穩定居住邁進。唯有給予明確目標與前進動力，才能被激發改變，真正擁有安定的家與生活。