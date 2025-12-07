新北 毒駕心虛 衝進醫院狂竄 安寧病房前 警方逮到人

新北市48歲吳姓男子6日晚間在淡水竹圍地區騎車搖晃，引起巡邏員警注意，吳男疑似心虛，見警上前盤查竟加速騎進淡水馬偕醫院院區，最後在安寧病房前被攔下。警方在他身上搜出安非他命，他竟企圖搶回證物，經支援警力到場壓制逮捕後，進行唾液快篩呈安非他命陽性，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，淡水警分局員警6日晚間9時許巡邏經民權路時，發現吳男騎乘普重機軌跡不穩、搖搖晃晃，形跡相當可疑。員警上前攔查時，吳男不但沒有停車，反而突然加速左切，騎進馬偕醫院院區的通道，試圖藉複雜動線擺脫警方視線。

警方追進院區後，在安寧病房前順利將他攔下。員警詢問時，吳男神情慌張、言語閃爍，經其同意進行搜查，在外套內袋查獲1小包疑似安非他命毒品。

警方表示，吳男在看到證物被起出後情緒激動，竟突然伸手企圖「搶回」毒品，並與員警發生推擠拉扯。警方立刻呼叫支援，多名警力抵達後合力將其壓制、上銬，避免現場失控。吳男聲稱從竹圍街方向騎來，原本只是要找地方買晚餐，見到警方巡邏心慌才暴衝逃避。

由於吳男有駕駛行為，員警依規定對他施以唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應。警方後續依法扣押機車，並將毒品證物送驗。吳男本身已有多次毒品前科，這次不但再度持有毒品，還涉嫌毒駕、妨害公務，刑責恐再加重。