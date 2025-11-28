新北「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」寵物遊具免費玩

記者林普天／新北市報導

由新北市政府舉辦的「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀民眾與毛寶貝共同歡度耶誕節，新北市長侯友宜今（29）日至板橋車站站前廣場參與活動時表示，新北歡樂耶誕城期間有10大寵物遊具免費玩，歡迎大家帶著毛寶貝到新北！

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城是新北年度品牌盛事，同時，新北市有約36萬隻犬貓，是數一數二的毛寶貝大城市，今年新北歡樂耶誕城特別設置了10種專屬毛寶貝的遊具，打造與毛寶貝一同盡情玩樂的場域。此外，今日活動現場不僅有音樂表演與脫口秀，更推出友善市集，提供義剪、美容及施打疫苗等服務，讓毛寶貝玩得開心，也兼顧健康照護。侯友宜說，市府團隊近年來持續推動友善動物環境，也獲得許多民間企業支持，積極打造毛寶貝友善的公園及步道。侯友宜也藉此呼籲「終養不棄養」，他指出，毛寶貝為人們帶來幸福，牠們就是我們最親愛的家人，為生活增添豐富色彩，也一起留下最美好的回憶。

新北市政府舉辦「2025毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」，邀民眾與毛寶貝共同歡度耶誕節。(新北市政府提供)