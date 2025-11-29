新北"毛寶貝耶誕趴"登場! "寵物旅遊路線"冠軍出爐

社會中心／吳玟誼 洪國凱 賴文軒 新北市報導

新北市一年一度的"毛寶貝耶誕趴"，今天盛大登場！今年以「狂想曲樂遊」為主題，現場有市集、音樂會、遊具區、打卡區等，還大家最期待的"趣味競賽"，11項寵物大型設施，讓狗狗們來挑戰，更考驗主人跟毛寶貝的默契，現場氣氛超熱鬧，大家一同暖心過耶誕。

每隻狗狗，穿上耶誕裝，化身耶誕老人、耶誕樹等，超級卡哇伊，跟新北市長侯友一起，揭曉民眾票選出的冠軍"寵物旅遊路線"，現場超級熱鬧，還有超多趣味競賽。

跨越障礙物，在主人牽引下，狗狗一步一步闖關，考驗毛小孩的反應，以及和飼主間的默契，大家玩得不亦樂乎！

新北市一年一度"毛寶貝耶誕趴"，29號盛大登場，今年以「狂想曲樂遊」為主題，有市集、音樂會、遊具區、打卡區等，還有眾所矚目"趣味競賽"，11項寵物大型設施，讓狗狗們來挑戰，場面熱絡又溫馨。





透過毛小孩耶誕趴，不只一同感受耶誕氛圍，同時也呼籲民眾"終養不棄養"，喚起大家對動物生命的重視。





