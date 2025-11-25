新北「毛寶貝耶誕趴」11/29登場 寵物遊具、音樂會、旅遊路線一次玩滿

新北市「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場登場，新北市動物保護防疫處自17日起已提前設置多項寵物專屬遊具，讓市民可攜帶毛寶貝體驗耶誕城的節慶氛圍。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「毛寶貝狂想曲樂遊耶誕趴」將於11月29日在板橋車站站前廣場登場，新北市動物保護防疫處自17日起已提前設置多項寵物專屬遊具，讓市民可攜帶毛寶貝體驗耶誕城的節慶氛圍；活動當天也結合寵物旅遊路線票選、音樂會、競賽與多項友善服務，打造更完善的寵物樂遊環境。

動保處長楊淑方指出，為推廣「寵物樂遊」，台灣兒童遊戲設備發展協會與富幼企業有限公司免費提供10項寵物遊具，於耶誕城活動期間全程展示，包括蹺蹺板、栓繩力柱、咬繩、跳杆、鑽桶等，提供毛寶貝奔跑、訓練體能並增進親子互動。「蹺蹺板」可提升平衡感，「咬繩」有助釋放壓力，「平衡木」與「跳杆」促進肢體協調；另近年寵物陪伴與樂遊風氣逐年提升，盼透過活動推廣「先認識牠再飼養牠、終養不棄養」的觀念，打造更友善的飼養環境。

協會理事長曾建友表示，動保處今年推「寵物旅遊路線」票選，也將於活動當天公布冠軍並舉辦「冠軍實走團」，抽出10組飼主與毛寶貝免費參加。現場同時舉辦全台首場「毛寶貝耶誕狂想曲音樂會」，由國立台灣師範大學教授葉樹涵率領60人管樂團與聲樂家陳譽晨演出多首動物與耶誕主題樂曲，營造溫馨氛圍。

活動現場也設有趣味競賽區、友善市集、寵物義剪、寵物認養、狂犬病疫苗免費施打及晶片登記等服務。民眾參與認養、施打疫苗或晶片登記，可獲「新北幣」序號，成為APP會員並完成任務即可兌換獎勵。

毛寶貝體驗遊具設施。(記者羅國嘉攝)

毛寶貝體驗多款遊具設施。(記者羅國嘉攝)

