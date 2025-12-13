新北 民代搶曝光 政論節目成新舞台

隨著將邁入明年底九合一地方大選，新北市現任議員江怡臻、呂家愷、張嘉玲、陳世軒等早已藉由電視、網路、社群平台等政論訪談節目，發表個人時事意見與評論，經由點擊與閱聽眾觀看，拉近選民距離與好感度，成為當下民代另一個競演舞台。

國民黨議員江怡臻表示，政論節目是和民眾溝通的重要管道之一，許多公共政策或政治議題專業性高、資訊複雜，透過節目用白話方式說明，能幫助民眾更快理解事件全貌，也能夠建立支持者信任。許多民眾關心的是生活周遭最實際的問題，但往往被複雜的政治語言淹沒，上政論節目能在短短時間把政策與地方需求說清楚，同時拉近了與民眾的距離。

廣告 廣告

「中道、理性」，國民黨議員呂家愷說，上政論節目都是利用自己空檔時間，把握機會，因為單靠地方組織及選民服務仍有限，希望藉著電視節目發表對時事及個人政見。呂強調，為人民發聲，讓更多人發現自己，就是經營民意與打選戰的最佳方式。

民進黨議員翁震州表示，平時會在社群平台上對政治議題或時事分享看法，被節目製作單位關注，受邀分享觀點，從最近熱門的政治話題，包含立委助理費除罪化修法、市長表態參選情況等，對時事議題提出個人意見。一般人沒有時間釐清，可能會被誤導甚至被牽著鼻子走，因此有義務分享自己的觀點，防止民眾有錯誤的認知。

民進黨議員山田摩衣說，自己的日裔身分加上去年訪日曾拜會高市早苗，受到不少政論節目邀約。因是談論國際關係，上節目前會和幕僚討論、準備，除了平常閱讀報紙瞭解近期的社會、政治議題及國際情勢外，更透過網路平台獲取大眾關注的時事內容與想法，根據開錄前製作方先提供的討論題綱，編排出具邏輯性的訪談內容。