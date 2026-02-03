新北 一氧化碳中毒 全家1死7送醫

新北市土城區延和路某公寓發生一氧化碳中毒意外，11歲羅姓女童2日下午疑因一氧化碳中毒在住處死亡，未料3日凌晨4時許，女童家中又有7人因一氧化碳中毒出現噁心、嘔吐狀況送醫。檢警相驗初步判斷女童有一氧化碳中毒跡象，因家屬不同意解剖，將採血釐清確切死因。

據了解，該戶是46歲羅姓男子與34歲賴姓女子重組家庭，身亡女童為羅男和前妻所生，羅男與賴女婚後育有5歲、4歲的女兒和2歲的兒子；羅男胞妹及同事與羅男一家同住在5樓，頂樓加蓋則是羅男姪子與女友同住，樓上樓下共住10人。全家人1日曾出門參加羅男叔叔頭七法會，返家後均無異狀。

檢警調查，羅家的熱水器安裝在5樓後陽台，女童房間窗戶對著後陽台，雖然後陽台有對外窗，因近來氣溫偏低，身亡女童因怕冷而緊閉房間門窗，2日下午2時許在房間午睡，賴女到房間喊女童起床卻叫不醒，驚覺出事趕緊報案。

警、消到場發現女童已明顯死亡並出現屍斑，初步研判已死亡1、2個小時，因身上無可疑外傷，家屬也未告知曾有家人使用熱水器，初步排除他殺，交由警方報驗。

未料羅姓一家人3日凌晨4時許陸續洗澡後，賴女和姪子女友出現噁心、嘔吐症狀，消防人員發現一氧化碳中毒跡象，除將2人送醫急救，在場其餘5人亦預防性送醫，檢警此時才懷疑女童疑為一氧化碳中毒致死。檢警相驗發現女童口吐白沫，有一氧化碳中毒跡象，但家屬不同意解剖，遺體暫時冰存，待檢警採血釐清確切死因後發還家屬。

消防署統計，在此案之前，今年全台已發生6件一氧化碳中毒事件、25人送醫；去年更有22件、59人送醫及5人死亡。

消防局提醒，民眾使用熱水器應注意室內通風，若陽台加裝鐵窗，應使用強制排氣型熱水器，一旦頭暈、心悸或呼吸困難，應盡速通報119，把握黃金救援時間。