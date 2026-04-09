新北「清六食堂」食物中毒案 陳乃瑜：不能只用「突發事件」輕輕放下

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記者李鴻典／台北報導

新北連鎖便當店「清六食堂」發生食物中毒，新北市衛生局表示，截至8日下午6時，醫院初步人體檢驗結果，共有11名患者呈現「沙門氏桿菌」陽性反應。新北市長侯友宜說「該移送法辦我們就要移送法辦，該罰就罰」，民進黨新北市議員陳乃瑜對此表示，市民最基本的食安，需要更嚴謹的把關，絕對不能只是事後補救！

新北市連鎖便當店「清六食堂」驚爆食物中毒。（圖／新北市衛生局提供）

陳乃瑜說，近期新店發生了嚴重集體食物中毒事件，短短兩天，就醫人數已經暴增到破百人。市府雖然已經勒令停業並展開稽查，但這破百人送醫的危機非同小可！

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她指出，稽查發現的「廢棄物未妥善處理」、「員工未完成體檢」等缺失，這些都不該是突發狀況，而是平時就該嚴格監督的基本標準。這背後暴露出市府在食安控管上，絕對有著必須放大檢視的系統性漏洞！

陳乃瑜說，食安防線不該等到鄉親受害了才啟動！如何加強平時的常規稽查、建立有效的預警機制，才是守護市民健康的關鍵。

陳乃瑜提到，目前議會正在進行業務質詢，雖然她這幾天沒有抽中質詢棒次，但我已經準備好所有資料。接下來，絕對會嚴格檢視新北市的食安控管機制，絕不能只用「突發事件」輕輕放下。

陳乃瑜強調，現階段，我們先讓醫療體系好好照顧受害的鄉親，據她了解，第一線的醫護人員這幾天真的爆炸辛苦，謝謝你們的全力救援！祈願所有受害送醫的鄉親好朋友們都能早日康復、平安，我們一起把這座城市的安全網補齊！

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