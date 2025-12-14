新北「無礙時尚秀」登場！ 30參與者展現生命勇氣

新北市 / 綜合報導

為了響應國際身心障礙者日，新北市政府社會局昨（14）日舉辦「新北無礙時尚」展演，有30位，從兩歲到78歲的身心障礙者，自信走上伸展台，每位參與者都有量身規劃的台步訓練，跟造型設計，展現出多采多姿的生命力，市長侯友宜也和參與者一同謝幕，他表示這是全台灣第一場身障者時尚走秀，看到這麼多參與者，走出勇敢的步伐，讓他相當感動。

坐在輪椅上，翩翩起舞，與舞伴默契搭配，展現力與美結合，輪椅舞者鄭自強的精彩開場舞，為新北「無礙時尚秀」揭開序幕，時尚造型，搭配自信台步，走上伸展台，不分男女老少，不論是拄著拐杖，坐著輪椅，或是牽著導盲犬，30位從2歲到78歲的身心障礙者，走出屬於自己生命獨特美麗。

為了響應國際身心障礙者日，新北市政府社會局昨（14）日舉辦「新北無礙時尚」展演，新北市長侯友宜說：「這是全台灣第一場，也是唯一的一場，真的唯一的一場，身心障礙者走秀，走出生命勇氣，自信的舞台。」

過去曾參選城市小姐獲獎的林佩璇，因遭遇八仙塵爆意外須終身乘坐輪椅，過去夢想成為模特兒的她，終於圓夢站上伸展台，新北市長侯友宜說：「今天在媽媽的陪同之下，推著輪椅在這個舞台，展現她的信心，那就是我生命中的英雄，林佩璇小姐。」

新北市身障人口超過18萬，侯友宜表示希望透過政策推動，無障礙設施完善，提供身障者與家庭支持，讓他們能在自在生活，走出屬於自己的生命道路。

