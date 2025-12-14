新北「無礙時尚秀」登場 30身心障礙者與導盲犬展現生命勇氣

視障者范湘暄與導盲犬NINA攜手登台。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北身障人口超過18萬，為響應今年國際身心障礙者日，新北市政府社會局今(14日)在大禮堂舉辦「新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT」展演，30位身心障礙者攜手導盲犬，從2歲到78歲共同走上伸展台，展現生命勇氣與自信。市長侯友宜穿著INFDARK外套與參與者一同謝幕，侯友宜表示，這場秀不只是走秀，而是「勇敢、平權與自信」的生命舞台。

活動由新北市社會局主辦，並與輔仁大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂合作打造。展演服裝來自INFDARK、STORYWEAR、倫敦時裝週SS26秀服及輔大織品系作品，城市科大提供專業造型與髮妝設計。每位參與者皆接受量身規劃的台步訓練與造型設計，讓不同障別、不同身體狀態的人，以自信姿態走上舞台，彰顯「限制不阻擋美，勇敢就是最好的時尚」。

活動中，六位代言人分享生命故事，包括手語主播牛暄文、經歷22次手術的林可可、抗癌鬥士黃千芸、輪椅舞者鄭自強、視障者范湘暄以及唐氏症青年陳信恒，透過舞台展現堅毅與自信；牛暄文分享，2歲因用藥造成重度聽障，自小以口語溝通，直到赴美學習手語才找回自我認同；如今他投入推動聽障者無障礙環境，這次的走秀對他而言是探索自我魅力的全新旅程。

展演開場由珈珈以光之精靈造型現代舞揭幕，並與鄭自強共舞，象徵「光就在心裡」的信念。創作歌手鄭智化演唱〈點燈〉、〈水手〉等經典歌曲，藝人金雲、安妮及蔡衣宸到場支持，喚起大眾對身心障礙者權益的關注。

侯友宜表示，新北身障人口超過18萬，為全國最多。市府今年響應國際身心障礙者日，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為核心，透過無礙時尚展演，提供身心障礙者展現自我、發揮潛能的舞台。

