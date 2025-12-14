新北「無礙」時尚 30身心障礙者伸展台秀生命勇氣

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市府大禮堂今天化身前所未有的伸展舞台，30名身心障礙者，從2 歲到78歲踏上「無礙時尚」伸展台圓夢，展現自信美，共同完成一場「走出生命勇氣」時尚展演。

「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT」今天下午在新北市府大禮堂舉行，在輔仁大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂專業團隊共同打造的伸展台時尚氛圍中，30名身心障礙者化身名模，展演來自台灣設計師品牌的服裝。

其中有身障者坐輪椅登場，展現自信風采，不輸專業名模，還有視障者拄著導盲杖仍能流利走著台步，向台下觀眾秀出笑容，雖有肢障小朋友雙手拄拐杖怯生生走上伸展台，但她走完時，台下爆出如雷掌聲。

最後全員大進場並合影，市長侯友宜致詞後也在大家要求下來個隨興走秀，緊接著是由創作歌手鄭智化演唱「點燈」、「水手」等歌曲，為現場氣氛掀起高潮。

侯友宜致詞表示，新北身障人口超過18萬人，為全國最多，市府今年響應國際身心障礙者日，首次推出身心障礙者的時尚走秀，他們沒有走過秀，這是他們生命中的第一次，但卻走出生命的勇氣，表現上更具專業，讓他很感動。（編輯：陳仁華）1141214