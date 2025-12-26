新北 物價漲選情冷 藍綠議員解讀不同

國民黨議員劉美芳認為執政黨無法有效解決民生、經濟問題，故明年地方選舉國民黨能取得較多席次。（王揚傑攝）

民進黨議員石一佑（右二）認為，雖然民眾不滿經濟狀況，但並未影響民進黨施政滿意度。（王揚傑攝）

九合一選舉逼近，選舉氛圍偏冷，地方人士認為物價高漲使選舉物資與文宣成本大幅增加，許多參選人傾向延後布局，預期整體選舉熱度將落在後段逐漸升溫。國民黨議員劉美芳說，執政黨對民生、經濟問題無能為力，讓民眾對民進黨感到失望；民進黨議員石一佑表示，即便民眾對當前經濟狀況不滿，但並未影響政府施政滿意度。

劉美芳指出，民怨多集中在生活壓力與物價上漲，餐飲、房租與基本民生開支全面攀升，造成「景氣冷、選情冷」雙重氛圍。執政黨面對物價、能源、貪腐等問題能力不足，民生與經濟議題未能有效改善，基層看不到解決方案，以至於選民對民進黨失望感上升，預料地方選舉將由國民黨取得較多席次。

石一佑則認為，從目前民調觀察，即便民眾對當前經濟狀況不滿，但並未反映在民進黨政府施政滿意度上。以高雄演唱會經濟為例，周邊飯店、夜市每周爆滿，儘管物價上漲，但讓民眾賺得到錢；反觀雙北地方活動及商業觀光，未見有特色及差異。

劉美芳對板橋未來的建設表示，板橋醫療園區BOT案與板橋殯儀館優化案最受居民關心，醫療園區已完成規畫，待中央核定病床額度；殯儀館優化涉及交通、停車與環境品質，居民期待市府提出具體版本。板橋人口密度高、需求大，地方建設必須透明可查、進度看得見。

石一佑指出，板醫療量能不足，盡速完成醫療園區案，解決醫療荒，是重要關鍵；另強化校安機制，縮短通報與應變時間，提升校園的防護能量也相當重要。