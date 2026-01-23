新北 犬貓數居冠 議員促寵物友善

民進黨議員張嘉玲（前排右二）表示，針對虐待動物的行為，希望未來能修法從嚴。（王揚傑攝）

新北市登記犬貓統計至民國114年底，犬隻數量為19萬9377隻，貓則為16萬7350隻，總數已逾36.6萬，是全國寵物登記數量最多的縣市，寵物醫療、買賣糾紛，甚至受虐議題等，都受到廣大市民關注。動保處近日開罰某寵物店犬籠太小，嚴重影響犬隻正常生理；對當前友善寵物的環境與觀念，藍綠議員都認為仍有改善空間。

動保處日前稽查中和區某寵物業者時，發現犬隻籠具規格嚴重不符規定，空間極為狹小，犬隻轉身或伸展肢體皆有困難，已違反《動物保護法》，依法裁處4萬元罰鍰，並命限期改善，同時要求業者負責人完成3小時動物保護講習課程。

國民黨議員戴湘儀表示，社會整體對動物保護意識與飼主責任的重視仍顯不足，相關法令制度亦不夠完善。以寵物食品安全為例，多年來問題頻傳，卻直到去年才預告制定專法；而在虐待動物、毒餌等案件中，過往多數判決偏向輕判，難以形成實質嚇阻效果。

戴舉例，國際趨勢已逐步朝向提升動物生命權，但台灣司法實務仍不時出現將寵物視為「財產」的見解。去年板橋計程車司機虐殺7貓案件中，法院仍否定寵物作為「家庭成員」的認知，顯示價值觀尚未轉變。

她強調，與其僅著眼於法條修正或硬體建設，更根本的關鍵在於政府是否能系統性提升全民動保意識，落實生命教育。唯有社會價值真正轉向尊重生命，法制與司法判決才能跟上，寵物友善環境也才能被社區理解與接納。

民進黨議員張嘉玲認為，毛小孩跟家人一樣，需要得到更好的照顧，除了要對動物保護加強宣導外，在毛小孩醫療資源的友善、便利性上，市府可以考量有更多實質協助。

張表示，面對龐大的寵物總數，以及許多未登記的流浪犬貓，對動保處的人員、設備量能是極大的負荷，市府要正視問題並提出因應對策。棄養、虐待動物的行為仍時有所聞，也希望在未來修法能更從嚴，加重刑與罰金，並讓地方政府在第一線的預防保護執行上，以保護動物為優先，即時阻止憾事發生。