新北「獎勵造林」鼓勵市民參與植樹

因應氣候變遷與全球減碳的趨勢，新北市農業局昨（十一）日表示，積極推動「為地球種下一棵樹︱百萬人種百萬樹」行動，配合中央政策中的「獎勵輔導造林辦法」，鼓勵市民共同參與植樹行動，一起守護生物多樣性。

新北市擁有廣闊的山林，透過長期且系統性的植樹與造林策略，結合民間團體及社會力量熱忱響應，目前森林覆蓋率穩定維持在百分之七十六。這片延綿的山林不僅提供適宜的自然生態環境，孕育豐富的原生樹種及野生動物棲息地，也肩負起涵養翡翠水庫水資源的重要任務，是北臺灣不可或缺的生命綠肺和生態屏障。

農業局長諶錫輝表示，新北市持續攜手北臺七縣市推動「為地球種下一棵樹︱百萬人種百萬樹」計畫，同步配合中央縮短獎勵輔導造林年限的新規，旨在促進更有效的森林經營與木竹資源利用，同時逐步發展林下經濟模式。

這項舉措不僅使民眾參與造林更具即時感和效益，還能平衡生態保育與在地經濟發展。農業局誠摯邀請市民朋友踴躍加入植樹護林行列，共同為生態保護、減碳永續貢獻一份力量。

農業局特別提醒，有意申請造林獎勵的市民若土地位於山坡地，面積須達零點一公頃以上；若位於平地，則需達零點三公頃以上。