新北 現任議員秀政績 新人拚形象
下屆地方公職人員選戰白熱化，近期各黨將展開縣市議員初選或提名，現任議員紛紛在社群貼出任內替選區爭取的建設，大打政績牌。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，現任的優勢就是可藉政績，爭取選民「回溯性投票」，而新人缺乏政績支撐，必須強化自身形象定位，做出區隔性，建立「不可替代性」是勝選核心。
藍綠白3黨參選人近期積極布局爭取黨提名，現任議員向選民宣傳政績，爭取支持。現任國民黨議員陳儀君長期關注教育議題，她透過議員配合款全力支持新店直潭國小通學路面改善工程，保障通行安全。另位現任議員陳家琪爭取大庄行忠宮旁綠帶改建，讓原本的綠地變成結合運動、休閒與交流的全齡運動公園。
民進黨現任議員石一佑除關心婦幼議題外，日前還揭發環狀線新埔民生站地下道爛尾工程，解決民怨。李宇翔則爭取塭仔圳綠地全面規畫地下停車場，改善舊市區的交通與停車問題。
參選人該如何脫穎而出，鈕則勳認為，現任者最具優勢的武器莫過於「政績牌」，從政治學角度來看，目的是訴求選民的「回溯性投票」，單純強調服務熱忱或在地服務已不足以應對現代選戰，應將抽象的服務具象化，讓選民基於候選人過去的服務績效與政治表現決定選票。
對於缺乏政績支持的新人，鈕則勳強調「區隔性定位」，找到獨特的優勢。他舉例，若是選區皆是資深議員，新人可強打「唯一年輕新血」，利用年齡優勢營造改革氣象；若選區全是男性，唯一女性參選人應強調女性細膩、傾聽的特質。新人樹立「Only for You」形象，與對手形成鮮明對比，建立「不可替代性」，才有機會在選戰中勝出。
