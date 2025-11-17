新北 瓦城遷廠爭議 勞工局啟動調解

知名餐飲瓦城泰統集團即將把工廠搬遷至桃園中壢廠區，引發基層同仁不滿，17日赴新北市政府抗議，並提出4大訴求。對此瓦城聲明，遷廠已多次安排說明會等，並依照法規提供必要協助。（柯毓庭攝）

知名餐飲瓦城泰統集團即將把工廠從新北市搬遷至桃園市中壢廠區，引發基層同仁不滿，17日赴新北市政府抗議，並提出4大訴求，希望公司正視。對此，瓦城聲明遷廠已多次安排說明會等，並依照法規提供必要協助。新北市勞工局表示，將先啟動調解。

瓦城員工提出4大訴求，包含遷廠預告期過短、預告工資無下文、嚴重損害員工權益；以及資遣費審查標準未公開透明、公平性令人存疑；遷廠補助費有高低差異、對基層員工造成莫大歧視與羞辱；應直接發放非自願離職證明、避免員工被迫先簽「自願離職」。

瓦城員工呼籲，4項訴求皆為維護最基本的工作保障與公平待遇，並非刻意對立，期盼公司正視，若後續仍無改善，不排除尋求相關救濟程序向主管單位提出反映，以保障自身應有權益。

新北市勞工局勞資關係科長蕭慧敏出面接受陳情，允諾將先啟動調解，未來如調解不成立，發動勞檢確認勞工有無資遣費請求權，並呼籲公司積極處理調動爭議。

勞工局強調，調動工作地不是公司可以片面決定，若雇主沒有兼顧勞工利益，勞工有權拒絕，雇主更不能要求勞工自請離職。屬於「非自願離職」，雇主有給付資遣費的義務，若未依法於期限內給付資遣費可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布違法業者名稱。

此外，勞工局已受理勞資爭議調解申請，後續將盡速召開會議，維護勞工應有權益。同時呼籲瓦城集團，既為上櫃企業，應以大型企業的社會高度，積極提出合法、合理並兼顧勞工利益的解決方案，讓爭議圓滿落幕。

瓦城集團回應，相關資訊均持續對外公開，公司重視每位同仁的權益，並已依照相關法令及公司既定程序，提供必要的協助與配套。目前部分個案已依正式程序進入勞資協調，公司將全力配合同仁需求與主管機關指導，持續保持開放溝通管道。