新北「瓶頸打通計畫」 改善138處道路

新北市升格後都市快速發展，道路建設卻未能及時到位，衍生部分舊社區連通出入及消防救災等問題。市府民國102年起推動「瓶頸打通計畫」，改善市區道路及巷弄路口，114年度再添6處改善成果，計畫啟動迄今已累計打通138件瓶頸道路，總長度約2.28公里，改善後居民不須再繞道而行，除節省通行時間，也提升道路服務品質、交通及救災安全。

隨著都市發展，人口不斷增加，新北市部分鄰里巷弄的居住及通行環境堵塞或狹窄，除不便通行外，更有礙消防救災。早期道路未符合現行都市計畫道路寬度，且部分土地權屬為私人所有，進而形成瓶頸路段，經過多次通盤檢討已有完整的都市路網，但政府囿於財源有限，要全面價購及整頓所有道路用地，有相當的難度。

工務局長馮兆麟表示，新北市自民國102年起推動瓶頸打通專案，新工處去年再完成汐止區康寧街474巷、新莊區瓊泰路至豐年街124巷20弄、五股區民義路一段187號旁計畫道路、板橋區中正路183巷、土城區中央路四段165巷至中央路四段125巷25號，以及板橋區四維路至大漢街等6處。

新工處指出，板橋區四維路至大漢街道路瓶頸打通案尤為特別，該路段鄰近重劃區，可串聯新舊市區，通行需求高，原屬住宅區建案法定空地，後經都市計畫通盤檢討中變更為道路用地，因長期作為社區停車空間使用，已有既定用途且涉及地主人數眾多，用地取得與協調過程相當艱辛。

新工處說，市府110年啟動改善評估，期間多次辦理現場會勘與方案研議，歷經數十次溝通協調，終於在114年6月獲得地主一致同意讓售土地，使工程得以順利推動。

馮兆麟強調，希望藉由計畫的推動，打造「里里相通、路路相連」通行便利的環境。道路瓶頸打通後，不僅有效提升人本環境用路安全及行車順暢度，也有助於強化區域交通動線，對地方發展具有正面助益。