新北「生活式交安宣導」 守護市民行的安全





新北市長侯友宜今(16)日主持道安會報，指今年1至11月新北市A1事故死亡人數，較去年同期減少3人，除各局處持續投入事故防制工作，也請各道安小組及區公所依據秘書小組提供的事故分析資料，在秋冬交通安全行期間持續精進防制作為，並落實「不超速、不搶快、保持安全距離」的核心用路觀念，共同守護市民行的安全。

新聞局於會中進行「生活式交安宣導」專案報告指出，道安宣導小組以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，運用短影音、社群貼文等多元媒體形式，深入市場、公園、醫院、捷運站，甚至在宮廟等生活場域，將交通安全觀念自然融入民眾日常，讓交安宣導不再只是口號，而是看得見、記得住、用得到的生活提醒。

侯友宜表示，交通安全必須從工程、監理、執法及宣導四大面向同步推動，除肯定宣導小組的努力外，也要求持續強化分眾宣導策略，針對高齡者、青少年、機車騎士與微電車等高風險族群，提供更貼近需求的用路資訊，全面提升交通安全意識。

此外，侯友宜特別提醒年底聚餐、尾牙活動頻繁，切勿酒後駕車，指示警察局加強深夜時段及高風險路段的酒測勤務與巡邏密度，提高見警率，全力維護道路安全。並強調除持續強化酒駕取締外，警察局亦須加強毒駕盤查與臨檢作業，發揮雙管齊下的執法成效。交通局也呼籲市民朋友，飲酒後務必選擇代駕、接駁或大眾運輸，不要心存僥倖，才能平安返家、安心過節。

