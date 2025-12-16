新北「生活式交通安全宣導」讓交安融入日常

《圖說》新北市政府運用大型戶外數位看板，結合人氣 IP 與親子情境宣導停讓觀念，將交通安全訊息帶入市民日常生活場域。〈新聞局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府今（16）日召開道路交通安全會報，並進行114年度「生活式交通安全宣導」專案報告。市府宣導小組以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，結合生活場域宣導與多元媒體推播，透過市場、公園、醫療院所、捷運站及宮廟等民眾日常活動空間，搭配有線電視、社群媒體及Podcast等多元宣傳管道，讓交通安全觀念自然融入市民生活，持續深化「停讓文化」及用路安全意識。

市長侯友宜表示，交通安全不只是標語，而是要落實在每一位市民的日常行動中。市府跨局處總動員，讓每一位用路人都能在生活場景中接收到交通安全提醒，只要行經路口能確實「慢、看、停」，就能有效減少事故發生，守護每一段安全旅程。

廣告 廣告

《圖說》新北市政府於公車候車亭設置交通安全宣導視覺，透過生活化場域強化用路提醒，推動「友善新北，從停讓開始」行動。〈新聞局提供〉

新聞局長李利貞指出，新北市以「生活式交安宣導」作為創新模式，讓交通安全成為市民生活的一部分。未來將持續跨局處合作方式，滾動式調整宣導策略，讓交通安全資訊出現在市民每日的生活動線中，潛移默化建立正確用路觀念，將「友善新北，從停讓開始」的實踐，成為城市日常。

《圖說》新北市政府向下扎根交通安全教育，將交通安全教材融入幼兒園教學，引導幼童建立正確的交通安全觀念。〈新聞局提供〉

她說，新聞局首創設計「交通平安小神衣」，於宮廟等長者聚集處發放共計8,000件，廣受民眾好評；同時與人氣IP角色柴語錄、知名網紅(KOL)紅豆妹及秀秀子合作拍攝主題宣導影片，並製作布條、關東旗、海報及塗鴉卡等文宣品，跟隨著民眾日常生活的足跡，於農漁會、公有市場、學校、運動中心及捷運站等公共場域露出。

另外，結合「我的新北市」LINE官方帳號推出互動遊戲「你是哪種城市守護者？」，透過線上互動鼓勵市民參與交通安全推廣，讓社會大眾更加重視道路安全。

《圖說》新北市府持續推動高齡者道安宣導，如偏鄉監理考照服務結合互動式活動，強化長者正確用路觀念。〈新聞局提供〉

宣導小組指出，為達成交通部「道路交通事故零死亡」願景，持續強化高齡者、行人及機車族群的安全宣導。根據最新統計，114年8月新北市每十萬人死亡數較去年同期下降，顯示生活式宣導模式已逐步發揮成效。