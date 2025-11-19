新北 男砍傷名醫江漢聲 檢求刑7年

30歲曾姓男子本月11日到輔仁大學附設醫院看病，在診間砍傷前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲。新北地檢署19日迅速偵結，依殺人未遂起訴並求處7年徒刑，並建請法院續押。（本報資料照片）

輔仁大學肄業的30歲曾姓男子本月11日到輔仁大學附設醫院看病，卻在診間持預藏的美工刀劃傷前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲。新北地檢署19日迅速偵結，曾因不滿江漢聲涉背信被判無罪，就持美工刀砍人，見江漢聲跑掉，還向他丟美工刀，依殺人未遂起訴並求處7年徒刑，並建請法院續押。

檢方調查，曾在臉書預先寫下「本人必須預先聲明，基於下述之理由，無對江漢聲殺人之主觀犯意...」等內容意圖脫罪，並設定在11日下午5時發布內容，以為遭捕時開脫；再於下午2時26分佯裝以掛號病患身分，進入輔大醫院診間，趁江漢聲診察完畢正在洗手、背對之際，持預藏美工刀朝江漢聲下半身揮砍，江漢聲抵抗並趁隙逃離才沒死亡，但曾見江逃離還朝他丟美工刀。

檢察官認為曾不僅亂揮美工刀、還向江丟擲美工刀，揮砍前還喊「我不是來看病的，我是來殺你的」，所為涉犯殺人未遂，依殺人未遂起訴，並請法院審酌曾因不滿江漢聲另案受無罪判決確定，不思依法定程序為相關救濟，反以持刀攻擊方式實現其所認知的「正義」，絲毫不尊重法院確定判決尊崇性，破壞法秩序甚鉅。

檢方指出，曾男嚴重破壞醫病間之信賴關係，所為應予嚴厲責備，請求法院從重量處被告有期徒刑7年，另建請法院續押，以資懲儆。