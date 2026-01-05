新北 疑操作不當 工人搬鋼板遭壓死

48歲陳姓搬運工人5日下午1時許在新北市深坑區卸貨鋼板時，疑因操作不慎導致鋼板傾倒，陳姓工人來不及閃避，被鋼板重壓當場死亡，後續由轄區新店警分局深坑分駐所釐清事發原因，並依程序報請地檢署相驗，以釐清陳男死因。

新北市勞檢處接獲通報後，派員前往事故現場，初步調查發現陳姓工人當時正在貨車載貨台搬運每片約35公斤、共300片的鋼板卸貨，過程中鋼板突然滑落、重壓陳男的身體及頸部，陳姓工人當場大量出血，並失去生命跡象，經趕赴現場的救護人員認定明顯死亡未送醫。

勞檢處表示，為避免災害擴大，已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業；至於肇事原因仍待後續調查釐清，若確認雇主有涉及過失，將依《職業安全衛生管理法》處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞檢處為保障陳男家屬權益，也將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。

另外，76歲于姓男子昨下午1時許騎機車行經新北市坪林區北宜公路時，在29.6公里處因不明原因跨越雙黃線行駛至對向車道後，撞擊對向40歲許姓男子駕駛的汽車，于男當場失去呼吸心跳，經急救後暫時恢復生命徵象。

警方事後測得許男酒測值為0，因目前于男仍在搶救中，其酒測值仍有待確認，警方已經通知于男家屬後續處理。