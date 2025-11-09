新北 眼鏡男盜用正妹照 蒙眼性交易

新北市新莊區章姓男子佯裝成生理女性在交友軟體上與男子相約到樹林區某旅社性交易，新北地檢署偵結後依強制性交罪起訴章男。（本報資料照片）

新北市新莊區章姓男子盜用女生照片化身「小咪」，佯裝成生理女性在交友軟體上與男子相約到新北市樹林區某旅社性交易，還要求對方必須蒙眼，直到兩人完事後，男子脫下眼罩，才驚覺「小咪」是平頭眼鏡男，氣得提告章男，新北地檢署偵結後依強制性交罪起訴。

檢方調查，章男使用交友軟體「JustDating」，盜用美女照片化身「小咪」佯裝成生理女性，和男子成為網友，並約在今年6月27日在樹林區某旅社見面性交。男子抵達後，進入A15房盥洗，章男則晚男子20分鐘到房間門口，並將眼罩放在房內門把手上後又離開，再傳訊要求男子戴上，以掩蓋生理男性的事情。

男子誤以為這是「小咪」的情趣，興奮戴上後，章男才進入房間，舔舐男子身體並用口、手和男子性交，兩人一陣翻雲覆雨後結束性行為，男子滿意地摘掉眼罩，這才驚覺「小咪」竟是平頭眼鏡男，氣得當場提告章男。

偵查時章男坦承所有犯行，檢方調閱監視器發現雙方進房約莫40分鐘，監視器也錄下章男放眼罩要求對方戴上的畫面，並且男子還曾在辦事前用「ChatGPT」搜索和女生性交的細節，加上章男也曾以類似手法騙別人和他性交，綜合上述證據，檢方認為章男行為已涉《刑法》強制性交罪與詐欺得利罪，以想像競合犯從重依強制性交罪起訴。