新北 砸70億 傳統市場攤商摘星

經濟部商業發展署主辦「台灣五星集－優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市政府1日舉行「新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」，市長侯友宜出席表揚獲獎的市場與名攤代表，他表示，市府團隊會持續協助傳統市場轉型，讓市場成為兼顧傳統人情味及現代便利性的空間，延續新北市在地好味道。

侯友宜表示，新北市民國114年共有34座市場、512處攤位報名參加評核，得到5星的市場共有6座、4星10座、3星有10座；樂活名攤部分，4、5星總計113攤，是全國最多，感謝所有市場攤商為新北市爭取榮譽。

此外，為全面提升市場環境與服務，市府自108年起陸續投入約70億元推動市場改造，至今已完成14座市場改造、3座新改建，後續將再完成7座市場改造及6座市場新改建，讓充滿在地人情味的傳統市場轉型邁向現代化，吸引更多人潮，感受更優質舒適的採買環境。

市場處表示，經濟部商業發展署主辦的優良市集暨樂活名攤評核計畫素有「菜市金馬獎」之稱，今年評核內容除強調攤位特色、衛生條件及商品品質外，更注重市場意象、美學設計、e化建置、多元支付、多語標示及各類消費者服務等。

新北市市場攤商獲得評審委員們高度肯定，市府為鼓勵市場攤商踴躍參與評核計畫，今年度增加評核獎勵金額度100萬元，總獎金達135萬元，希望藉此共同提升市場整體環境與服務。