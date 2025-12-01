新北 砸70億 傳統市場攤商摘星
經濟部商業發展署主辦「台灣五星集－優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市政府1日舉行「新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」，市長侯友宜出席表揚獲獎的市場與名攤代表，他表示，市府團隊會持續協助傳統市場轉型，讓市場成為兼顧傳統人情味及現代便利性的空間，延續新北市在地好味道。
侯友宜表示，新北市民國114年共有34座市場、512處攤位報名參加評核，得到5星的市場共有6座、4星10座、3星有10座；樂活名攤部分，4、5星總計113攤，是全國最多，感謝所有市場攤商為新北市爭取榮譽。
此外，為全面提升市場環境與服務，市府自108年起陸續投入約70億元推動市場改造，至今已完成14座市場改造、3座新改建，後續將再完成7座市場改造及6座市場新改建，讓充滿在地人情味的傳統市場轉型邁向現代化，吸引更多人潮，感受更優質舒適的採買環境。
市場處表示，經濟部商業發展署主辦的優良市集暨樂活名攤評核計畫素有「菜市金馬獎」之稱，今年評核內容除強調攤位特色、衛生條件及商品品質外，更注重市場意象、美學設計、e化建置、多元支付、多語標示及各類消費者服務等。
新北市市場攤商獲得評審委員們高度肯定，市府為鼓勵市場攤商踴躍參與評核計畫，今年度增加評核獎勵金額度100萬元，總獎金達135萬元，希望藉此共同提升市場整體環境與服務。
其他人也在看
高雄海線大爆滿！萬人擠進赤崁海濱只為這場潮旅行
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府觀光局主辦之「2025 高雄海線潮旅行」昨（29）日在梓官赤崁海濱浪漫登台灣好報 ・ 1 天前
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 16 小時前
台中慈濟醫院歲末祝福 醫療遇見佛法翻轉人生
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】「演繹只是此時此刻，但是我們發願讓每位同仁對病人的愛，成為日常！」台中慈濟互傳媒 ・ 20 小時前
屏東廟會「鱷魚趴供桌」 民眾新奇圍觀：好特別！
屏東縣 / 綜合報導 屏東崁頂鄉有廟會活動，慶祝神明誕辰，放鞭炮煙火、還有精彩表演等等，但掀起討論的，是桌上的祭品，只見一隻約40台斤的鱷魚，就趴在祭品桌上，不少民眾都來圍觀，拍照錄影，因為很少這麼近距離看到鱷魚，但這隻鱷魚，價錢也不便宜，算一算也要破2萬元。廟會活動放鞭炮煙火，還有各種陣頭表演，熱鬧又精彩，但等等，這祭品也太特別，只見祭祀舞台，出現一隻鱷魚趴在那，體型還不小，讓不少民眾驚呼連連，因為以前很少見。民眾說：「很神奇，很稀奇，口味，我沒有吃過耶，很氣派，(很多人來看嗎？)，對。」在屏東崁頂鄉的廟會活動，昨(29)日當地神明誕辰，鄉里舉辦遶境活動，結果有民眾，獻上整隻鱷魚，當作祭品，氣勢超驚人，不少人是第一次這麼近距離，看到鱷魚，一出現就吸引目光，也掀起話題。會場主人家吳主委說：「大家看到都覺得很驚訝，可能會叫認識的人來料理，看是用三杯還是怎樣，好像三杯比較好吃，好像是彰化的宮廟單位送的。」一般廟會常見的都是成年豬公，這回出現鱷魚，實在是很驚喜，民眾狂拍照，但這隻鱷魚價錢也不便宜。根據了解，一隻烤全鱷，大約40台斤，每斤600元的價格，一隻就要破2萬元，慶祝神明誕辰，活動祭品，比吸睛比氣派，也意外掀起話題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
高雄海線潮旅行萬人朝聖 在梓官海濱感受海味風情
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局主辦之高雄海線潮旅行廿九日在梓官赤崁…中華日報 ・ 1 天前
新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策
社會中心／王毓珺、吳培嘉 新北報導新北市在今年12月，高齡長者人口數，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，要怎麼讓長輩們，能夠在地樂活、在地安養，也成為重要的課題，新北市府也在上午（1日）舉辦"80萬銀力耀新北"活動，要讓長輩們能更加瞭解，並善用樂齡資源。新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會：「新北市已達成，里里都有銀髮俱樂部的目標。」舞台上的表演者們，以"楊門女將"這個家喻戶曉的故事，喚起觀眾的共鳴，再透過京劇的文化底蘊，傳達「愈老彌堅」的精神，呼籲銀髮族，活到老學到老。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「（新北市）就達到80萬（銀髮族）了，所以我們80萬，是一個新的里程標，我們目前就已經在12月份，會達到20%的超高齡社會。」新北市12月高齡長者，突破80萬大關，正式邁入超高齡社會的時代，為了讓長者，人老心不老，新北市也推出十大亮點友善樂齡政策，包含一里一據點銀髮俱樂部、敬老愛心卡服務升級擴大、六都首創長照處、學習無齡城市共學等，打造宜居、安心、健康、樂活的友善城市。新北市推十大亮點友善樂齡政策（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「我們新北市的日間照顧中心，達到120家已經達標了，不但我們120家的日間照顧中心，我們有633個社區照顧關懷據點，還有1400多家的銀髮俱樂部，新北市的長輩，我們要讓他們在這塊土地，能夠安心樂活。」新北市也在歡樂耶誕城，舉辦「80萬銀力耀新北」活動，15個局處結合據點、社區、協會、社團擺攤，透過遊戲、闖關、美食分享等，讓現場的銀髮族們不只玩得開心，也能瞭解、善用樂齡資源。原文出處：新北市正式邁入超高齡社會 推十大亮點友善樂齡政策 更多民視新聞報導施工挖破管6萬戶無水可用 3天後仍有2成用戶停水城市轉型交通先行！ 新北市完成121座停車場建設新北淡水大停水「已恢復八成」？侯友宜臉書遭灌爆民視影音 ・ 14 小時前
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、高雄夢時代OPEN!大氣球、仙草花節、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 21 小時前
高雄聖誕生活節 金曲樂團接力開唱
[NOWnews今日新聞]「2025高雄聖誕生活節」正式啟動！中央公園點亮26公尺高的「永恆星冠」聖誕樹，宣告活動拉開序幕。高市府今年以「聚光成城．聖誕禮讚」為主題，自11月28日起連續三週末推出「中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不忘初心散播愛 臺中榮總志工大會展現醫療溫度
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中榮民總醫院於今（30）日舉辦「第50期志工表揚大會暨全隊教育訓練」，共互傳媒 ・ 1 天前
天后遍路–稻鎮生活市集11/29-30苑裡舉行 啟動低碳騎旅方式探訪苗栗山海魅力
苗栗縣《天后遍路–稻鎮生活市集》11月29、30兩天在苑裡鎮愛情果園熱鬧展開，活動以「ESG低碳綠色行旅」為核心理念，結合信仰文化、藝術美學與在地市集，邀請民眾在秋收時節一同感受苗栗農村的永續風貌。 活動中並以自行車騎旅方式正式宣告「慢慢山海・綠色行旅」開跑，苗栗縣府農業處副處長蔡政新也在現場同步發布兩條全新主題遊程路線─海線「天后遍路」與山線「藝境慢遊」，並揭示遊程路線沿途的「ESG友善驛站」與「天后遍路期間限定優惠」活動，鼓勵遊客以低碳騎旅方式探訪苗栗山海，實踐永續觀光，感受綠色行旅魅力。苗栗縣政府農業處蔡政新副處長邀請大家走讀苗栗山海線魅力遊程，往山線前進，以藝術為主打，推薦走訪藝術裝置、金牌農村，感受最道地的農村藝術與食農風景；往海線走，以天后遍路─媽祖文化為主打，推薦從信仰巡禮、海線文化走讀。整個遊程都以苑裡為樞紐來做串聯，在活動期間也推出8個 ESG 友善驛站的綠色旅行體驗，包含壢西坪休閒農業區、雙潭休閒農業區(鴨箱寶與山板樵)、苑裡農會-愛情果園、台灣藺草學會、通霄新埔社區、白沙屯拱天宮、湖東休閒農業區等，並搭配社群抽獎活動，讓大家在欣賞海線風景的同時，在每一站都能發現不台灣好新聞 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 10 小時前
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 4 小時前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 9 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 10 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 11 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前