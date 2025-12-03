新北、竹市、嘉市與宜蘭縣市長選舉藍白將合作 藍：高虹安能選，新竹就禮讓

新竹市長高虹安。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，藍白合作已是既定框架。經初步對接溝通，目前確定涉及藍白整合的將有新北市、新竹市、嘉義市與宜蘭縣。其中，新竹市部分，若原民眾黨籍的現任市長高虹安涉貪案16日獲判無罪，國民黨將逕行禮讓。

國民黨黨務人士指出，只要高虹安涉浮報助理酬金、加班費案，台灣高等法院16日針對二審宣判無罪，讓高能爭取連任，國民黨新竹市長選舉就會禮讓；若高確定因案不能競選連任，那就回歸藍白合作機制協調，

此外，值得注意的是，民眾黨籍金門縣長陳福海因擔任議員時曾收賄遭判刑，在2023年5月公職人員選罷法修正後，2026確定無法競選連任，因此金門縣目前也被排除在明年藍白合作縣市談論範圍。

國民黨黨務人士表示，針對明年縣市長選舉可能涉及藍白合作縣市，雙方都已交換過意見，應就是宜蘭縣（前白委陳琬惠）、新竹市、新北市（民眾黨主席黃國昌）與嘉義市（白委張啟楷）。

黨務人士說，因應明年縣市長選舉藍白合作共識，國民黨在提名布局上會抱持最大善意與誠意，國民黨內對將合作的4縣市縣市長提名作業，會放慢步調，充分尊重民眾黨。

而除藍白合作縣市，國民黨務人士昨也提到，屬國民黨傳統艱困選區的嘉義縣長選舉，黨內原已規劃藍委王育敏再戰，但若地方在野勢力，有具一定實力與參選意願強烈者，會開放合作空間，若條件不符，當然就走自己的路。

