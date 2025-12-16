新北「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程」上梁典禮

新北市政府消防局「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程」上梁典禮。（新北市消防局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

由新北市消防局辦理的「第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程」，於今（16日上午9時30分在工程基地舉行上梁典禮，由消防局副局長蔡武忠、義消夥伴、與會貴賓及在地人士祝禱焚香祈福，共同見證本工程達成階段性目標，邁入新的里程碑。

蔡武忠表示，為提升板橋地區救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜市長核定原地重建地上6層、地下2層的新廳舍，總樓地板面積2,261.92坪(7,477.42平方公尺)，除了容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光。

新北市消防局指出，本工程預計115年5月完工，進駐新廳舍後，透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境，未來新北市政府將不負眾望共同守護新北市民。